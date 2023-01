श्रद्धा मर्डर केस में बड़ा खुलासा: आफताब ने आरी से काटी थी हड्डियां, ऑटोप्सी रिपोर्ट में दरिंदगी की पुष्टि

Submitted by:

श्रद्धा मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। ऑटोप्सी रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि हत्या के बाद श्रद्धा के शरीर को आरी या धारदार हथियार से काटा गया है, जिसके बाद आरोपी हत्यारे के खिलाफ एक और बड़ा सबूत है।

Shraddha murder case: Aftab had cut bones with saw, autopsy report confirms brutality