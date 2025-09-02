सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग पहुंचे भारत, PM मोदी के साथ कई अहम समझौतों पर करेंगे बैठक

Singapore PM Lawrence Wong arrives in India: सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग मंगलवार को देर शाम अपने पहले आधिकारिक भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। तीन दिवसीय यात्रा पर अपनी पत्नी और कैबिनेट मंत्रियों व वरिष्ठ अधिकारियों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ आए वोंग गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत-सिंगापुर संबंधों की समीक्षा करेंगे और भविष्य के सहयोग का खाका तैयार करेंगे। वोंग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री एस. जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे।
बुधवार को वोंग राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस दौरे का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, क्योंकि यह भारत और सिंगापुर के बीच राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा, सिंगापुर भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति का महत्वपूर्ण साझेदार है। सितंबर 2024 में PM मोदी के सिंगापुर दौरे के बाद दोनों देशों के संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदला गया था।
इस दौरे के दौरान वित्त, डिजिटल नवाचार, कौशल विकास, नागरिक उड्डयन, समुद्री सहयोग और अंतरिक्ष तकनीक जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। दोनों देश स्थिरता, उन्नत विनिर्माण, डिजिटलाइजेशन, स्वास्थ्य, और कनेक्टिविटी जैसे भविष्योन्मुखी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा रहे हैं। हाल ही में 13 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में आयोजित तीसरे भारत-सिंगापुर मंत्रीस्तरीय गोलमेज सम्मेलन में इन क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा की गई थी और नई पहलों की पहचान हुई थी।
विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह दौरा दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर है। PM मोदी और वोंग क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, जैसे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता और व्यापार, पर भी चर्चा करेंगे। सिंगापुर भारत का सबसे बड़ा ASEAN व्यापारिक साझेदार है, और दोनों देशों के बीच 2022-23 में 35.6 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था।