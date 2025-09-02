सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग पहुंचे भारत, PM मोदी के साथ कई अहम समझौतों पर करेंगे बैठक

Singapore PM Lawrence Wong arrives in India: सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग मंगलवार को देर शाम अपने पहले आधिकारिक भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। तीन दिवसीय यात्रा पर अपनी पत्नी और कैबिनेट मंत्रियों व वरिष्ठ अधिकारियों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ आए वोंग गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत-सिंगापुर संबंधों की समीक्षा करेंगे और भविष्य के सहयोग का खाका तैयार करेंगे। वोंग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री एस. जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे।