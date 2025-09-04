Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पीएम मोदी से मिलने दिल्ली के हैदराबाद हाउस पहुंचे सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग, दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता शुरु

सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग इन दिनों भारत की तीन दिवसीय यात्रा पर है। अपनी यात्रा के तीसरे दिन गुरुवार को यानी आज सिंगापुर के पीएम भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने दिल्ली के हैदराबाद हाउस पहुंचे है। इस दौरान पीएम मोदी और अन्य नेताओं ने वोंग का भव्य स्वागत किया जिसके बाद दोनों देश [&hellip;]

भारत

Himadri Joshi

Sep 04, 2025

Singapore PM Lawrence Wong and PM Modi
सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और प्रधानमंत्री मोदी (फोटो-एएनआई एक्स पोस्ट)

सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग इन दिनों भारत की तीन दिवसीय यात्रा पर है। अपनी यात्रा के तीसरे दिन गुरुवार को यानी आज सिंगापुर के पीएम भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने दिल्ली के हैदराबाद हाउस पहुंचे है। इस दौरान पीएम मोदी और अन्य नेताओं ने वोंग का भव्य स्वागत किया जिसके बाद दोनों देश के शीर्ष नेताओं के बीच एक द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत हो गई। पीएम मोदी और वोंग की इस मुलाकात को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने के कयास लगाए जा रहे है।

राष्ट्रपति मुर्मू से भी करेंगे मुलाकात

पीएम मोदी और वोंग की इस वार्ता के दौरान कई ऐसे फैसले लिए जा सकते है जो दोनों देशों के संबंधों को नई पहचान देंगे। इस वार्ता में फाइनेंस और डिजिटल तकनीक के अलावा कौशल विकास, नागरिक उड्डयन, समुद्री सहयोग और अंतरिक्ष तकनीक जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को लेकर नए समझौते होने की पूरी उम्मीद है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद वोंग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे।

ये भी पढ़ें

पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात को ट्रंप के सहयोगी ने बताया शर्मनाक, कहा- रूस नहीं हमारे साथ रहे भारत
विदेश
Trump's trade adviser Peter Navarro

मंगलवार देर शाम भारत आए वोंग

प्रधानमंत्री के तौर पर वोंग का यह पहला भारत दौरा है। वोंग के साथ उनकी पत्नी लू त्ज़े लुई और कैबिनेट मंत्रियों व वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। वोंग मंगलवार देर शाम भारत पहुंचे थे जिसके बाद उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी। बुधवार सुबह वोंग अपनी पत्नी के साथ राजघाट पर स्थित महात्मा गांधी के समाधि स्थल पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की थी। पीएम मोदी से मिलने से पहले वोंग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और विदेश मंत्री एस जयशंकर जैसे वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी।

खबर शेयर करें:

Published on:

04 Sept 2025 01:03 pm

Hindi News / National News / पीएम मोदी से मिलने दिल्ली के हैदराबाद हाउस पहुंचे सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग, दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता शुरु

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट