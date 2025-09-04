पीएम मोदी से मिलने दिल्ली के हैदराबाद हाउस पहुंचे सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग, दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता शुरु

प्रधानमंत्री के तौर पर वोंग का यह पहला भारत दौरा है। वोंग के साथ उनकी पत्नी लू त्ज़े लुई और कैबिनेट मंत्रियों व वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। वोंग मंगलवार देर शाम भारत पहुंचे थे जिसके बाद उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी। बुधवार सुबह वोंग अपनी पत्नी के साथ राजघाट पर स्थित महात्मा गांधी के समाधि स्थल पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की थी। पीएम मोदी से मिलने से पहले वोंग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और विदेश मंत्री एस जयशंकर जैसे वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी।