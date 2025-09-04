पीएम मोदी से मिलने दिल्ली के हैदराबाद हाउस पहुंचे सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग, दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता शुरु

सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग इन दिनों भारत की तीन दिवसीय यात्रा पर है। अपनी यात्रा के तीसरे दिन गुरुवार को यानी आज सिंगापुर के पीएम भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने दिल्ली के हैदराबाद हाउस पहुंचे है। इस दौरान पीएम मोदी और अन्य नेताओं ने वोंग का भव्य स्वागत किया जिसके बाद दोनों देश के शीर्ष नेताओं के बीच एक द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत हो गई। पीएम मोदी और वोंग की इस मुलाकात को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने के कयास लगाए जा रहे है।
पीएम मोदी और वोंग की इस वार्ता के दौरान कई ऐसे फैसले लिए जा सकते है जो दोनों देशों के संबंधों को नई पहचान देंगे। इस वार्ता में फाइनेंस और डिजिटल तकनीक के अलावा कौशल विकास, नागरिक उड्डयन, समुद्री सहयोग और अंतरिक्ष तकनीक जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को लेकर नए समझौते होने की पूरी उम्मीद है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद वोंग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे।
प्रधानमंत्री के तौर पर वोंग का यह पहला भारत दौरा है। वोंग के साथ उनकी पत्नी लू त्ज़े लुई और कैबिनेट मंत्रियों व वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। वोंग मंगलवार देर शाम भारत पहुंचे थे जिसके बाद उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी। बुधवार सुबह वोंग अपनी पत्नी के साथ राजघाट पर स्थित महात्मा गांधी के समाधि स्थल पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की थी। पीएम मोदी से मिलने से पहले वोंग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और विदेश मंत्री एस जयशंकर जैसे वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी।