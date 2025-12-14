Year Ender 2025: साल 2025 का सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बना SIR, बिहार के बाद अब बंगाल में इस पर सबसे ज्यादा हंगामा

वहीं, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी SIR पर खुलकर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को निशाने पर ले रही हैं। ममता बनर्जी ने कृष्णानगर में एक रैली में कहा कि क्या आप SIR के नाम पर माताओं और बहनों के अधिकार छीन लेंगे? वे चुनाव के दौरान दिल्ली से पुलिस लाएंगे और माताओं एवं बहनों को डराएंगे। माताओं और बहनों, अगर आपके नाम काटे जाते हैं, तो आपके पास औजार हैं, है ना? वे औजार जिनका आप खाना बनाते समय उपयोग करती हैं। आप में ताकत है, है ना? अगर आपके नाम काटे गए तो आप इसे जाने नहीं देंगी, है ना? महिलाएं आगे लड़ेंगी और पुरुष उनके पीछे रहेंगे।