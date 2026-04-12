SIR in Gujarat: पोरबंदर के पूर्व भाजपा अध्यक्ष का नाम भी चुनाव आयोग ने हटाया, हाईकोर्ट ने जुड़वाया

उनके पास मानिनगर विधानसभा का वोटर कार्ड था। 12 मार्च को उन्होंने आवेदन दिया था जिसकी डिजिटल पुष्टि भी हुई थी। हाईकोर्ट के जस्टिस एनएसएस गौड़ा और जेएल ओडेद्रा की बेंच ने यह डिजिटल पुष्टि मानते हुए उनका नाम लिस्ट में डालने का आदेश दिया। शनिवार सुबह कांग्रेस ने उन्हें खोखरा वार्ड से अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया।