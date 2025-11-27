क्या आधार कार्ड वाले विदेशियों को वोट देने की अनुमति दी जा सकती है? Supreme Court ने पूछा सवाल

पीठ ने कहा कि आधार का उद्देश्य सीमित है। मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए पूछा, "आधार लाभ प्राप्त करने के लिए कानून द्वारा बनाया गया है। सिर्फ़ इसलिए कि किसी व्यक्ति को राशन के लिए आधार दिया गया है, क्या उसे मतदाता भी बनाया जाना चाहिए? मान लीजिए कोई पड़ोसी देश का निवासी है और मजदूरी करता है, तो क्या उसे वोट देने की अनुमति दी जानी चाहिए?"