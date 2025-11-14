अलंद वोटर लिस्ट डिलीशन केस में SIT ने लिया एक्शन, पश्चिम बंगाल से 27 साल का युवक गिरफ्तार

अलंद वोटर लिस्ट डिलीशन केस में पहली गिरफ्तारी (IANS)
Aland Voter Deletion Case: कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र में 2023 के चुनाव से पहले मतदाता सूची से नाम हटाने के अनियमित आवेदनों के मामले में कर्नाटक सीआईडी की विशेष जांच टीम (SIT) ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने पश्चिम बंगाल के नदिया जिले से 27 वर्षीय बापी आद्या को गिरफ्तार किया है। बापी, जो कभी अपने शहर में मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाते थे, बुधवार रात घुगुरागाछी-हंसखाली क्षेत्र से गिरफ्तार किए गए। उन्हें गुरुवार को बेंगलुरु की एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया।
यह गिरफ्तारी जांच में पहली बड़ी सफलता मानी जा रही है। कलाबुरागी जिले का आलंद उन दो निर्वाचन क्षेत्रों में शामिल है, जिनका जिक्र कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 18 सितंबर को दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। राहुल गांधी ने यहां चुनावी धांधली और 'वोट चोरी' का गंभीर आरोप लगाया था।
सीआईडी सूत्रों के अनुसार, बापी आद्या पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के जरिए मतदाता सूची से नाम हटाने के आवेदन दाखिल किए थे। जांच में सामने आया है कि यह काम एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। SIT अब बापी से पूछताछ कर अन्य संलिप्त लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अदालत ने बापी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले की अगली सुनवाई जल्द होने की उम्मीद है।
