अलंद वोटर लिस्ट डिलीशन केस में SIT ने लिया एक्शन, पश्चिम बंगाल से 27 साल का युवक गिरफ्तार

Aland Voter Deletion Case: कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र में 2023 के चुनाव से पहले मतदाता सूची से नाम हटाने के अनियमित आवेदनों के मामले में कर्नाटक सीआईडी की विशेष जांच टीम (SIT) ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने पश्चिम बंगाल के नदिया जिले से 27 वर्षीय बापी आद्या को गिरफ्तार किया है। बापी, जो कभी अपने शहर में मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाते थे, बुधवार रात घुगुरागाछी-हंसखाली क्षेत्र से गिरफ्तार किए गए। उन्हें गुरुवार को बेंगलुरु की एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया।