दिवाली से पहले पश्चिम बंगाल और ओडिशा में 'सितरंग' चक्रवाती तूफान का अलर्ट, IMD ने कई राज्यों में भारी बारिश की जताई संभावना

दिवाली से पहले पश्चिम बंगाल और ओडिशा में 'सितरंग' चक्रवाती तूफान के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान IMD ने ओडिशा के 8 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही मछुआरों को समुद्र में न जाने के लिए कहा गया है।

'Sitrang' cyclonic storm alert in West Bengal and Odisha before Diwali, IMD predicts heavy rain in many states