Jharkhand: पब्लिक प्लेस में धुआं उड़ाना और तंबाकू थूकना हुआ पांच गुना महंगा, राष्ट्रपति ने चार साल बाद दी विधेयक को मंजूरी

Fine on Smoking in Public Place in Jharkhand: झारखंड में पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीना और तंबाकू थूकना पांच गुना महंगा हो गया। इस बारे में वर्ष 2021 में ही झारखंड विधानसभा में विधेयक पारित हो गया था लेकिन राष्ट्रपति ने अब जाकर मंजूरी दी है। आइए जानते हैं कि नए नियम में कौन-कौन सी बातें शामिल हैं।