AAP पर भड़की स्मृति ईरानी, कहा- अरविंद केजरीवाल के आदेश पर प्रधानमंत्री मोदी की मां को दी गई गाली

स्मृति ईरानी ने कहा कि आम आदमी पार्टी का नया निचला स्तर आश्चर्यजनक नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल गुजरात में राजनीतिक कीमत चुकाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि केजरीवाल के निर्देशों पर प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी गई।

Smriti Irani was furious at AAP, said- Prime Minister Modi's mother was abused on the orders of Arvind Kejriwal