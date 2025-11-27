मैरी डी’कोस्टा को मिली रेप की धमकी, स्क्रीनशॉट शेयर कर सोशल मीडिया पर फिर मचाई सनसनी

Palash Muchhal and Smriti Mandhana marriage controversy: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी स्मृति मंधाना और संगीतकार पलाश मुच्छल की शादी स्थगित होने के बाद सोशल मीडिया पर मैरी डीकोस्टा को लेकर चर्चा हो रही है। दरअसल, पलाश और मैरी की कथित वायरल चैट के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैल गई थीं। अब मैरी डीकोस्टा ने आरोप लगाया है कि उन्हें ऑनलाइन उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें बलात्कार की धमकियां भी मिल रही हैं।