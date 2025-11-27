Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

मैरी डी’कोस्टा को मिली रेप की धमकी, स्क्रीनशॉट शेयर कर सोशल मीडिया पर फिर मचाई सनसनी

Smriti Mandhana and Palash Muchhal: डीकोस्टा ने बताया है कि उनकी चैट के जो स्क्रीनशॉट वायरल हुए हैं, वे अप्रैल के हैं और वह पलाश मुच्छल से भी कभी नहीं मिली हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Nov 27, 2025

Palash Muchhal and Smriti Mandhana marriage controversy

मैरी डीस्कोटा ने इंस्टाग्राम पर शेयर किए स्क्रीनशॉट (Photo-X)

Palash Muchhal and Smriti Mandhana marriage controversy: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी स्मृति मंधाना और संगीतकार पलाश मुच्छल की शादी स्थगित होने के बाद सोशल मीडिया पर मैरी डीकोस्टा को लेकर चर्चा हो रही है। दरअसल, पलाश और मैरी की कथित वायरल चैट के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैल गई थीं। अब मैरी डीकोस्टा ने आरोप लगाया है कि उन्हें ऑनलाइन उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें बलात्कार की धमकियां भी मिल रही हैं।

वायरल स्क्रीनशॉट को लेकर क्या बोली डीकोस्टा

वहीं डीकोस्टा ने यह भी बताया है कि उनकी चैट के जो स्क्रीनशॉट वायरल हुए हैं, वे अप्रैल के हैं और वह पलाश मुच्छल से भी कभी नहीं मिली हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि स्मृति और पलाश की शादी स्थगित होने का कारण वह नहीं हैं।

इंस्टाग्राम पर शेयर किए स्क्रीनशॉट

डीकोस्टा ने गुरुवार को अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में पिछले 24 घंटों में मिली धमकी और नफरत भरे मैसेजों के कई स्क्रीनशॉट भी शेयर किए। इन मैसेज में हिंसक धमकियां, नस्लीय गालियां और महिला विरोधी गालियां शामिल हैं। 

एक यूजर ने धमकी देते हुए लिखा- उन्हें पत्थरों से मारने का मन कर रहा था, जबकि दूसरे ने हिंसक धमकियों और लक्षित घृणास्पद भाषण की एक श्रृंखला भेजी। इसके अलावा, कई अन्य लोगों ने उनके रूप और चरित्र पर हमला करते हुए अपमानजनक भाषा और अपशब्दों का इस्तेमाल किया। डीकोस्टा ने इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट साझा करते हुए लिखा कि उनके प्रति इस तरह की शत्रुतापूर्ण टिप्पणी के लिए उनके पास "शब्द नहीं हैं"।

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि पिछले हफ्ते स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी स्थगित होने के बाद से इंटरनेट पर अफवाहों का बाज़ार गर्म है। मंधाना ने बताया कि उनके पिता की तबीयत बिगड़ने के कारण वे शादी टाल रहे हैं, लेकिन बाद में डीकोस्टा और पलाश के चैट के कथित स्क्रीनशॉट भी सामने आए थे। 

ये स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिससे कई लोगों ने शादी को अचानक रोक दिए जाने में उनकी भूमिका के बारे में अटकलें लगाना शुरू कर दिया। 

कौन हैं मैरी डिस्कोटा

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी स्थगित होने के बाद अचानक चर्चाओं में आई मैरी डिस्कोटा एक कोरियाग्राफर हैं। बताया जा रहा है कि वह स्मृति-पलाश की प्री-वेडिंग इवेंट्स के लिए डांस रिहर्सल संभाल रही थीं। 

'मेरा वाला सुहागरात मना रहा…' स्मृति और पलाश की शादी टलने के बीच RJ महवश का वीडियो वायरल
बॉलीवुड
'मेरा वाला सुहागरात मना रहा...' स्मृति और पलाश मु 'मेरा वाला सुहागरात मना रहा...' स्मृति और पलाश मुच्छल की शादी टलने के बीच आरजे महवश का ऐसा वीडियो आया सामनेच्छल की शादी टलने के बीच आरजे महवश का ऐसा वीडियो आया सामने

Hindi News / National News / मैरी डी'कोस्टा को मिली रेप की धमकी, स्क्रीनशॉट शेयर कर सोशल मीडिया पर फिर मचाई सनसनी

