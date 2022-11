CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा- 'अदालतों में महिलाओं के लिए शौचालय नहीं'

CJI डी वाई चंद्रचूड़ एक निजी चैनल के कार्यक्रम में शामिल होते हुए कहा कि सोशल मीडिया सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसके साथ ही उन्होंने न्यायपालिका, लोकतंत्र , लाइव स्ट्रीमिंग सहित कई मुद्दों में अपनी राय रखी।

देश के मुख्य न्यायधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ निजी चैनल के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि "पिछले 70 सालों में हमने अगिनत संस्कृति विकसित की है। इसमें से एक है अविश्वास की संस्कृति है, जो हमारे अधिकारियों को निर्णय नहीं लेने देती है। इसका एक कारण यह है कि न्यायालय के पास मामलों का बैकलॉग है। अविश्वास की संस्कृति है जो हमारे अधिकारियों को निर्णय नहीं लेने के लिए मजबूर करती है।

'Social media one of the biggest challenges', CJI DY Chandrachud opines on several issues