अवैध प्रवासी बता कर बांग्लादेश भेजी गई सोनाली खातून लौटी भारत, पति को वापस लाने की उठाई मांग

भारतीय नागरिक होने के बावजूद अवैध प्रवासी बता कर बांग्लादेश भेजी गई पश्चिम बंगाल की गर्भवती महिला भारत लौट आई है। सर्वोच्च न्यायालय ने दो दिन पहले केंद्र सरकार को इस महिला और उसके 8 साल के बेटे सबीर हैदर को वापस भारत लाने के आदेश दिए थे। इस महिला का नाम सोनाली खातून है और नौ महीने की गर्भवती हैं। सोनाली, उनके बेटे और उनके पति को कुछ महीनों पहले बांग्लादेश भेज दिया गया था। जिसके बाद अब आखिरकार सोनाली और उनका बेटा शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मालदा में कई जिला प्रशासन अधिकारियों की मौजूदगी में भारत में वापिस दाखिल हो गए हैं। सोनाली ने जल्द से जल्द अपने पति को वापस लाने की मांग भी की है।