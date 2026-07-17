सोनम वांगुचक का ऐलान, ’20 जुलाई को संसद मार्च करूंगा, अगर मार्च सफल नहीं हुआ तो भूत बनकर वापस आऊंगा’

Sonam Wangchuk march to Parliament: एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक बीते कई दिनों से अनशन पर हैं। वह केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे मांग पर अड़े हुए हैं। अब उन्होंने मोदी सरकार की परेशानी बढ़ाने वाली बात कह दी है। सोनम वांगुचक ने कहा कि मैं किसी भी हालत में 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, ताकि मैं आप सब के साथ संसद तक मार्च कर सकूं। अगर 20 जुलाई को हमारा मार्च सफल नहीं रहा तो फिर मैं भूत बनकर वापस आऊंगा। सोनम वांगचुक के इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी ने कैप्शन में लिखा कि सोनम वांगचुक ने अपनी जिन्दगी के इतने कठिन समय पर भी अपना सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं खोया!