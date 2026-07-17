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सोनम वांगुचक का ऐलान, ’20 जुलाई को संसद मार्च करूंगा, अगर मार्च सफल नहीं हुआ तो भूत बनकर वापस आऊंगा’

Sonam Wangchuk Hunger Strike: सोनम वांगचुक ने कहा कि किसी भी हालत में 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा और संसद मार्च करूंगा। यदि असफल रहा तो भूत बनकर वापस आउंगा। उन्होंने मानसून सत्र शुरू होने से पहले मोदी सरकार की परेशानी बढ़ा दी है।
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भारत

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Pushpankar Piyush

Jul 17, 2026

Sonam Wangchuk Hunger Strike

सोनम वांगचुक ने वीडियो जारी कर लोगों से संसद मार्च में शामिल होने की अपील की। फोटो सोर्स-@CJP_for_India

Sonam Wangchuk march to Parliament: एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक बीते कई दिनों से अनशन पर हैं। वह केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे मांग पर अड़े हुए हैं। अब उन्होंने मोदी सरकार की परेशानी बढ़ाने वाली बात कह दी है। सोनम वांगुचक ने कहा कि मैं किसी भी हालत में 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, ताकि मैं आप सब के साथ संसद तक मार्च कर सकूं। अगर 20 जुलाई को हमारा मार्च सफल नहीं रहा तो फिर मैं भूत बनकर वापस आऊंगा। सोनम वांगचुक के इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी ने कैप्शन में लिखा कि सोनम वांगचुक ने अपनी जिन्दगी के इतने कठिन समय पर भी अपना सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं खोया!

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Updated on:

17 Jul 2026 09:43 am

Published on:

17 Jul 2026 09:26 am

Hindi News / National News / सोनम वांगुचक का ऐलान, ’20 जुलाई को संसद मार्च करूंगा, अगर मार्च सफल नहीं हुआ तो भूत बनकर वापस आऊंगा’

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