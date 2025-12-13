13 दिसंबर 2025,

राष्ट्रीय

सोनिया गांधी की पंचायत चुनाव में हार! बीजेपी के टिकट पर लड़ा था चुनाव

Kerala Panchayat Election: केरल के पंचायत चुनाव में बीजेपी ने बड़ा मास्टरस्ट्रोक खेलते हुए सोनिया गांधी नाम की महिला को टिकट दिया था। लेकिन बीजेपी के इस दांव का कोई फायदा नहीं हुआ।

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 13, 2025

'Sonia Gandhi' of BJP

'Sonia Gandhi' of BJP (File Photo)

केरल (Kerala) में आज पंचायत चुनाव (Panchayat Election) के नतीजे सामने आ गए हैं। पंचायत चुनाव में यूडीएफ ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रही है। एलडीएफ को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन में बीजेपी को सीपीएम के खिलाफ जीत हासिल हुई है। केरल के पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी (BJP) ने एक बड़ा मास्टरस्ट्रोक खेलते हुए मुन्नार (Munnar) के नल्लाथन्नी वॉर्ड से 'सोनिया गांधी' (Sonia Gandhi) नाम की एक महिला उम्मीदवार को टिकट दिया था। लेकिन बीजेपी का यह दांव काम नहीं आया।

सोनिया गांधी की हुई हार

नल्लाथन्नी वॉर्ड से चुनाव लड़ते हुए सोनिया गांधी की हार हुई है। सोनिया को सीपीआई(एम) उम्मीदवार वलारमती ने मात दी। बीजेपी को उम्मीद थी कि सोनिया को चुनाव में अपने नाम का फायदा मिलेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। यह सोनिया के राजनीतिक सफर का पहला चुनाव था, लेकिन इसमें उन्हें हार झेलनी पड़ी।

कौन है बीजेपी की 'सोनिया गांधी'?

बीजेपी की 'सोनिया गांधी' एक स्थानीय 34 वर्षीय महिला है। सोनिया का जन्म दिवंगत दुरे राज के घर हुआ था, जो एक मजदूर होने के साथ ही कांग्रेसी समर्थक भी था। इसी वजह से उसने अपनी बेटी का नाम तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सम्मान में रखा था। बचपन से ही दुकान में काम करने वाली सोनिया की विचारधारा शादी के बाद बदली और उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। सोनिया के पति सुभाष मुन्नार पंचायत के बीजेपी महासचिव है और पति की वजह से ही सोनिया बीजेपी में शामिल हुई थी।

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

Updated on:

13 Dec 2025 04:21 pm

Published on:

13 Dec 2025 04:20 pm

Hindi News / National News / सोनिया गांधी की पंचायत चुनाव में हार! बीजेपी के टिकट पर लड़ा था चुनाव

