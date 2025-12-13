सोनिया गांधी की पंचायत चुनाव में हार! बीजेपी के टिकट पर लड़ा था चुनाव

बीजेपी की 'सोनिया गांधी' एक स्थानीय 34 वर्षीय महिला है। सोनिया का जन्म दिवंगत दुरे राज के घर हुआ था, जो एक मजदूर होने के साथ ही कांग्रेसी समर्थक भी था। इसी वजह से उसने अपनी बेटी का नाम तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सम्मान में रखा था। बचपन से ही दुकान में काम करने वाली सोनिया की विचारधारा शादी के बाद बदली और उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। सोनिया के पति सुभाष मुन्नार पंचायत के बीजेपी महासचिव है और पति की वजह से ही सोनिया बीजेपी में शामिल हुई थी।