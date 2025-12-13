सोनिया गांधी की पंचायत चुनाव में हार! बीजेपी के टिकट पर लड़ा था चुनाव

'Sonia Gandhi' of BJP (File Photo)
केरल (Kerala) में आज पंचायत चुनाव (Panchayat Election) के नतीजे सामने आ गए हैं। पंचायत चुनाव में यूडीएफ ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रही है। एलडीएफ को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन में बीजेपी को सीपीएम के खिलाफ जीत हासिल हुई है। केरल के पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी (BJP) ने एक बड़ा मास्टरस्ट्रोक खेलते हुए मुन्नार (Munnar) के नल्लाथन्नी वॉर्ड से 'सोनिया गांधी' (Sonia Gandhi) नाम की एक महिला उम्मीदवार को टिकट दिया था। लेकिन बीजेपी का यह दांव काम नहीं आया।
नल्लाथन्नी वॉर्ड से चुनाव लड़ते हुए सोनिया गांधी की हार हुई है। सोनिया को सीपीआई(एम) उम्मीदवार वलारमती ने मात दी। बीजेपी को उम्मीद थी कि सोनिया को चुनाव में अपने नाम का फायदा मिलेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। यह सोनिया के राजनीतिक सफर का पहला चुनाव था, लेकिन इसमें उन्हें हार झेलनी पड़ी।
बीजेपी की 'सोनिया गांधी' एक स्थानीय 34 वर्षीय महिला है। सोनिया का जन्म दिवंगत दुरे राज के घर हुआ था, जो एक मजदूर होने के साथ ही कांग्रेसी समर्थक भी था। इसी वजह से उसने अपनी बेटी का नाम तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सम्मान में रखा था। बचपन से ही दुकान में काम करने वाली सोनिया की विचारधारा शादी के बाद बदली और उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। सोनिया के पति सुभाष मुन्नार पंचायत के बीजेपी महासचिव है और पति की वजह से ही सोनिया बीजेपी में शामिल हुई थी।
