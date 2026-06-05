मानसून ने दी दस्तक, दिल्ली, गुजरात से लेकर UP और बिहार तक बरसेंगे बादल, जानिए अपने राज्य का हाल

Monsoon Rain Alert: दक्षिण-पश्चिम मानसून ने आखिरकार भारत में दस्तक दे दी है। भीषण गर्मी और लू से परेशान लोगों को अब राहत मिलने वाली है। हालांकि इस साल मॉनसून सामान्य तिथि की तुलना में लगभग तीन दिन की देरी से पहुंचा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 4 जून को मॉनसून ने केरल में प्रवेश किया और अब यह धीरे-धीरे देश के अन्य हिस्सों की ओर बढ़ रहा है।

