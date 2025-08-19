‘स्त्री: देह से आगे’: स्त्री का सम्मान ही समाज की शक्ति, वैदिक दृष्टि में स्त्री को देवी का दर्जा – गुलाब कोठारी

Stree Deh Se Aage : राजस्थान पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी ने मंगलवार को चेन्नई के डी.जी. वैष्णव कॉलेज में ‘स्त्री: देह से आगे’ विषय पर विशेष संवाद में कहा कि स्त्री को केवल देह के रूप में देखना उसके वास्तविक स्वरूप और शक्ति को सीमित करना है। शास्त्रों का यही संदेश है कि जहां स्त्री का सम्मान होता है, वहीं देवत्व का वास होता है। कोठारी ने कहा कि हमें जीवन की जटिलताओं और संस्कृति की गहराइयों पर विचार करना चाहिए। समाज में स्त्री के सम्मान और उसकी भूमिका पर निरंतर पुनर्विचार की आवश्यकता है।