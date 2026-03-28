वीवीआईपी उड़ानों पर सख्ती, DGCA के नए नियमों से पायलटों को मिला ‘नो-फ्लाई’ का अधिकार, सुरक्षा बनी सर्वोच्च प्राथमिकता



सुरक्षा मानकों को और सख्त करते हुए यह भी अनिवार्य किया गया है कि छोटे विमानों में कम से कम दो इंजन और दो क्रू मेंबर होना जरूरी होगा। इसके अलावा, हर उड़ान से पहले विमान की पूरी तकनीकी जांच और प्रमाणन (सर्टिफिकेशन) अनिवार्य कर दिया गया है। यदि किसी भी प्रकार की तकनीकी खराबी पाई जाती है, तो उसे अगली उड़ान से पहले ठीक करना अनिवार्य होगा। इन नए दिशा-निर्देशों के जरिए डीजीसीए ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वीआईपी उड़ानों में भी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और पायलटों तथा क्रू को स्वतंत्र और सुरक्षित निर्णय लेने का पूरा अधिकार दिया जाएगा।