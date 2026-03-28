रामनवमी पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा,जुलूस के दौरान भड़की हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़



स्थिति बिगड़ते ही पुलिस हरकत में आई। मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और हालात संभालने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) और अन्य सुरक्षा टीमें भी पहुंचीं। मुर्शिदाबाद रेंज के डीआईजी अजीत सिंह यादव खुद घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने बताया कि हालात अब नियंत्रण में हैं और शांति बनाए रखने के लिए लगातार गश्त की जा रही है। इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ जारी है। फिलहाल प्रशासन शांति बनाए रखने की कोशिश में जुटा है। इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और अधिकारियों का कहना है कि किसी भी तरह की अफवाह से बचें और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।