‘मम्मी मुझे माफ करना, आई लव यू’, 19 वर्षीय छात्रा ने हॉस्टल के कमरे में की आत्महत्या, मरने से पहले…

कमरे में घुसते ही हॉस्टल स्टॉफ ने देखा कि सुजाता पंखे से लटकी हुई है। यह देखकर सभी लोग डर गए और उन्होंने तुरंत पुलिस और सुजाता के माता पिता को मामले की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने सुजाता के शव को फंदे से उतारकर कब्जे में लिया। पुलिस ने सुजाता के कमरे की तलाशी भी ली और इसी दौरान उन्हें सुजाता की एक डायरी मिली जिसमें उसने अपना सुसाइड नोट लिखा था। शुरुआती जांच के अनुसार, सुजाता डिप्रेशन में थी और इसी के चलते उसने यह कदम उठाया है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।