महाराष्ट्र में स्कूल की छत से कूदी 13 साल की बच्ची, टीचर्स से परेशान होकर दी जान

मंगलवार को ही राजधानी दिल्ली के मशहूर सेंट कोलंबस स्कूल के 10वीं कक्षा के छात्र ने मैट्रो स्टेशन से कूद कर अपनी जान दे दी थी। 16 साल के शौर्य पाटिल ने मरने से पहले अपने माता पिता के नाम एक लेटर छोड़ा था जिसमें उसने स्कूल के तीन टीचर्स समेत हेडमास्टर द्वारा लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की बात कही थी। शौर्या की मौत से दो दिन पहले 16 नवंबर को मध्य प्रदेश के रीवा में एक 11वीं कक्षा की छात्रा के अपने घर पर फंदा लगा कर आत्महत्या करने का मामला सामने आया था। गुरुवार को इस बच्ची की स्कूल की कॉपी में पुलिस को एक लेटर मिला था जिसमें उसने स्कूल टीचर्स द्वारा स्कूल में मारपीट करने की बात कही थी। वहीं 1 नवंबर को जयपुर की अमायरा के आत्महत्या करने के मामले की जांच अभी चल ही रही है। 9 साल की अमायरा ने कई महीनों तक लगातार स्कूल में बुलीइंग किए जाने से परेशान होकर स्कूल की चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी।