महाराष्ट्र में स्कूल की छत से कूदी 13 साल की बच्ची, टीचर्स से परेशान होकर दी जान

महाराष्ट्र में स्कूल की छत से कूदी 13 साल की बच्ची (फोटो-पत्रिका ग्राफिक्स)
जयपुर की नीरजा मोदी स्कूल की चौथी कक्षा की छात्रा अमायरा के स्कूल की चौथी मंजिल से कूदकर जान देने के मामले की जांच अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि महाराष्ट्र में एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आ गया है। यहां जालना शहर में शुक्रवार को एक 13 साल की छात्रा ने अपनी स्कूल की छत से कूद कर आत्महत्या कर ली है। मृतका छात्रा की पहचान आरोही दीपक बिडलान के रूप में की गई है। और वह सातवीं कक्षा में पढ़ती थी। बच्ची के पिता का आरोप है कि उसे स्कूल में मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था।
आरोही ने शुक्रवार सुबह 7.30 से 8 बजे के बीच स्कूल बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। इस घटना के बाद पूरी स्कूल में दहशत फैल गई और सभी घबरा गए। स्कूल प्रशासन ने घटना का पता चलने के कुछ ही देर बाद आरोही के पिता दीपक बिडलान को फोन कर के मामले की जानकारी दी। जानकारी मिलते ही आरोपी के परिवार वाले स्कूल पहुंचे और घायल अवस्था में तुरंत आरोही को अस्पताल लेकर गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।
आरोही के पिता दीपक का आरोप है कि उनकी बेटी को स्कूल में टीचर्स द्वारा की जा रही मानसिक प्रताड़ना से परेशान थी। लेकिन उन्हें कभी नहीं लगा था कि वह ऐसा खतरनाक कदम उठा लेगी। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। इसी कड़ी में स्कूल प्रशासन और टीचर्स के साथ साथ स्टूडेंट्स से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरा की भी जांच शुरु कर दी है ताकि घटना किन हालातों में हुई इसका पता लगाया जा सके। पुलिस को अभी तक आरोही का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।
सदर पुलिस इंस्पेक्टर संदीप भारती ने इस मामले पर जानकारी देते हुए कहा, आज सुबह लगभग 7:30-8 बजे के बीच एक 13 साल की छात्रा के स्कूल की छत से कूदकर आत्महत्या करने की सूनचा मिली। जांच की जा रही है। प्राथमिक जांच जारी है, पूरी जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। बता दें कि हाल ही के दिनों में स्कूल में मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने के चलते कई छात्रों द्वारा आत्महत्या करने के मामले सामने आए है।
मंगलवार को ही राजधानी दिल्ली के मशहूर सेंट कोलंबस स्कूल के 10वीं कक्षा के छात्र ने मैट्रो स्टेशन से कूद कर अपनी जान दे दी थी। 16 साल के शौर्य पाटिल ने मरने से पहले अपने माता पिता के नाम एक लेटर छोड़ा था जिसमें उसने स्कूल के तीन टीचर्स समेत हेडमास्टर द्वारा लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की बात कही थी। शौर्या की मौत से दो दिन पहले 16 नवंबर को मध्य प्रदेश के रीवा में एक 11वीं कक्षा की छात्रा के अपने घर पर फंदा लगा कर आत्महत्या करने का मामला सामने आया था। गुरुवार को इस बच्ची की स्कूल की कॉपी में पुलिस को एक लेटर मिला था जिसमें उसने स्कूल टीचर्स द्वारा स्कूल में मारपीट करने की बात कही थी। वहीं 1 नवंबर को जयपुर की अमायरा के आत्महत्या करने के मामले की जांच अभी चल ही रही है। 9 साल की अमायरा ने कई महीनों तक लगातार स्कूल में बुलीइंग किए जाने से परेशान होकर स्कूल की चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी।
