‘टीचर हाथ पकड़कर बोलता..देखो कितना ठंडा है मेरा हाथ’, 11वीं की छात्रा का टूटा सब्र..

सुसाइड नोट में छात्रा ने लिखा है कि स्कूल का शिक्षक उसे अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता था। अच्छे अंक से पास कराने का भरोसा दे रहा था। इतना ही नहीं वह अक्सर हाथ पकड़ लेता था। कई बार तो चाहते हुए भी इसका विरोध नहीं कर पाती थी। टीचर मारता भी था तो हाथ की कलाई पकड़कर रखता था। कई बार वह खुद से टच कराने के लिए अपनी मुट्टी बंद कर लेता था और कहता था कि उसे खोल के दिखाओ। इतना ही नहीं हाथ पकड़कर कई बार कहता कि देखों मेरा हाथ कितना ठंडा है। कई बार दंड देने के लिए उंगलियों में पेन या पेंसिल फंसाकर जोर से दबाता था। इस तरह के कई घटनाक्रमों का उल्लेख सुसाइड नोट में किया गया है।