‘टीचर हाथ पकड़कर बोलता..देखो कितना ठंडा है मेरा हाथ’, 11वीं की छात्रा का टूटा सब्र..

8 page suicide note 11th class girl student serious allegations against teacher
mp news: मध्यप्रदेश के रीवा के सेमरिया थाना इलाके में रहने वाली 11वीं क्लास की छात्रा के सुसाइड केस में नया मोड आया है। छात्रा के परिजन को उसके स्कूल बैग से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें छात्रा ने स्कूल के शिक्षक पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। 17 साल की स्कूली छात्रा ने अपने घर के पास स्थित बाथरूम में जाकर फांसी का फंदा लगा लिया था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई थी। शुरुआती दौर में तो परिजनों को भी इस आत्महत्या के पीछे की वजह पता नहीं थी। बाद में जब घर में उसके स्कूली बैग की तलाश की गई तो एक कापी में आठ पेजों का सुसाइड नोट लिखा मिला है।
सुसाइड नोट में छात्रा ने लिखा है कि स्कूल का शिक्षक उसे अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता था। अच्छे अंक से पास कराने का भरोसा दे रहा था। इतना ही नहीं वह अक्सर हाथ पकड़ लेता था। कई बार तो चाहते हुए भी इसका विरोध नहीं कर पाती थी। टीचर मारता भी था तो हाथ की कलाई पकड़कर रखता था। कई बार वह खुद से टच कराने के लिए अपनी मुट्टी बंद कर लेता था और कहता था कि उसे खोल के दिखाओ। इतना ही नहीं हाथ पकड़कर कई बार कहता कि देखों मेरा हाथ कितना ठंडा है। कई बार दंड देने के लिए उंगलियों में पेन या पेंसिल फंसाकर जोर से दबाता था। इस तरह के कई घटनाक्रमों का उल्लेख सुसाइड नोट में किया गया है।
सुसाइड नोट सामने आने के बाद पुलिस ने मृतिका के परिजनों से पूछताछ की है। उनसे सुसाइड नोट में लिखी गई बातों की जानकारी चाही है, और पूछा कि इस घटनाक्रम के बारे में उन्हें कितनी जानकारी थी। शिक्षक का नाम स्पष्ट नहीं होने की वजह से अब उसकी भी पतासाजी की जा रही है। साथ ही दो अन्य नाम भी आए हैं उनसे भी पूछताछ की तैयारी है, ताकि पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो सके। थाना प्रभारी विकास कपीस का कहना है कि छात्रा के सुसाइड केस में कई बातें स्पष्ट नहीं हैं। इस वजह से पूरे घटनाक्रम की विस्तार से जांच की जा रही है, जल्द ही दोषियों पर कार्रवाई करते हुए इसका खुलासा किया जाएगा।
