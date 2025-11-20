Patrika LogoSwitch to English

इंदौर

बेटे को सुलाकर पति को किया वीडियो कॉल और बिना बोले हमेशा के लिए हो गई खामोश

MP News: पति ने तुरंत पत्नी का वीडियो कॉल काटा और मकान मालिक को फोन किया, लेकिन जब तक लोग पहुंचे हो चुकी थी देर...।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Shailendra Sharma

Nov 20, 2025

indore

muskan (file photo)

MP News: मध्यप्रदेश के इंदौर में एक महिला ने अपने पति को वीडियो कॉल कर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना शहर के एरोड्रम थाना इलाके की है जहां रहने वाली 24 साल की मुस्काल खेड़ेकर ने अपने ही घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने से पहले मुस्कान ने अपने पति को वीडियो कॉल किया था । पति ने तुरंत मदद के लिए मकान मालिक को फोन किया लेकिन जब तक कोई मौके पर पहुंच पाता देर हो चुकी थी।

बेटे को सुलाकर पति को लगाया वीडियो कॉल और..

एरोड्रम थाना इलाके के आराधना नगर में रहने वाली 24 साल की मुस्कान ने बुधवार शाम करीब 7 बजे घर पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मुस्कान का एक पांच साल का बेटा है जिसे खुदकुशी करने से पहले मुस्कान ने सुला दिया था और फिर पति शिवा को वीडियो कॉल किया। पति गोदाम पर काम कर रहा था और उसने जैसे ही वीडियो कॉल रिसीव किया तो मुस्कान बिना कुछ बोले फांसी लगाने लगी। पति ने मुस्कान को फांसी लगाते देख तुरंत वीडियो कॉल काटा और मकान मालिक को फोन किया। मदद के लिए मकान मालिक ने एक परिचित को घर पहुंचा लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की।

परिवार में मौतों के सिलसिले से टूट चुकी थी मुस्कान

बताया गया है मुस्कान की ये दूसरी शादी थी। उसके पहले पति की एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। शिवा से दूसरी शादी करने के बाद वो 5 साल के बेटे के साथ उसके साथ रह रही थी। परिजन के मुताबिक मुस्कान की बुआ की मौत तीन दिन पहले मौत हुई थी। एक भाई और पति एक्सीडेंट में जान गंवा चुके थे और दूसरे भाई ने भी सुसाइड कर लिया था। इन सभी मौतों के कारण मुस्कान तनाव और डिप्रेशन में थी। वो अक्सर कहती ी कि परिवार के लोग ऐसे ही मर रहे हैं, मेरे जीने का क्या मतलब है?

भोपाल, इंदौर और ग्वालियर के कलेक्टरों को दिल्ली से पड़ी फटकार, मिली 'चेतावनी'
भोपाल
BHOPAL NEWS

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

SIR: 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं नाम, अधिकारी बोले- कर लें ये जरूरी काम, नहीं कटेगा नाम

SIR
इंदौर

DPR तैयार: सिंगल से डबल होगी 'इंदौर-रतलाम रेल लाइन', कनेक्ट होंगे गांव

(फोटो सोर्स: पत्रिका)
इंदौर

MP Tourism: देश में पहली बार अब हेलिकॉप्टर से घूमेंगे टूरिस्ट, मिनटों में होंगे उज्जैन–ओंकारेश्वर के दर्शन

MP tourism by helicopter
इंदौर

मंत्रीजी बोले- मेट्रो स्टेशनों के पास पार्किंग नहीं, लोग बोले- अरे मंत्रीजी आपको पता ही नहीं…फिर..

Indore Metro
इंदौर

23 नवंबर को एमपी की हो जाएंगी स्मृति मंधाना, रस्में शुरू

Smriti Mandhana Wedding
इंदौर
