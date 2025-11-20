बेटे को सुलाकर पति को किया वीडियो कॉल और बिना बोले हमेशा के लिए हो गई खामोश

muskan (file photo)
MP News: मध्यप्रदेश के इंदौर में एक महिला ने अपने पति को वीडियो कॉल कर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना शहर के एरोड्रम थाना इलाके की है जहां रहने वाली 24 साल की मुस्काल खेड़ेकर ने अपने ही घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने से पहले मुस्कान ने अपने पति को वीडियो कॉल किया था । पति ने तुरंत मदद के लिए मकान मालिक को फोन किया लेकिन जब तक कोई मौके पर पहुंच पाता देर हो चुकी थी।
एरोड्रम थाना इलाके के आराधना नगर में रहने वाली 24 साल की मुस्कान ने बुधवार शाम करीब 7 बजे घर पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मुस्कान का एक पांच साल का बेटा है जिसे खुदकुशी करने से पहले मुस्कान ने सुला दिया था और फिर पति शिवा को वीडियो कॉल किया। पति गोदाम पर काम कर रहा था और उसने जैसे ही वीडियो कॉल रिसीव किया तो मुस्कान बिना कुछ बोले फांसी लगाने लगी। पति ने मुस्कान को फांसी लगाते देख तुरंत वीडियो कॉल काटा और मकान मालिक को फोन किया। मदद के लिए मकान मालिक ने एक परिचित को घर पहुंचा लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की।
बताया गया है मुस्कान की ये दूसरी शादी थी। उसके पहले पति की एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। शिवा से दूसरी शादी करने के बाद वो 5 साल के बेटे के साथ उसके साथ रह रही थी। परिजन के मुताबिक मुस्कान की बुआ की मौत तीन दिन पहले मौत हुई थी। एक भाई और पति एक्सीडेंट में जान गंवा चुके थे और दूसरे भाई ने भी सुसाइड कर लिया था। इन सभी मौतों के कारण मुस्कान तनाव और डिप्रेशन में थी। वो अक्सर कहती ी कि परिवार के लोग ऐसे ही मर रहे हैं, मेरे जीने का क्या मतलब है?
