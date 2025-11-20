बेटे को सुलाकर पति को किया वीडियो कॉल और बिना बोले हमेशा के लिए हो गई खामोश

एरोड्रम थाना इलाके के आराधना नगर में रहने वाली 24 साल की मुस्कान ने बुधवार शाम करीब 7 बजे घर पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मुस्कान का एक पांच साल का बेटा है जिसे खुदकुशी करने से पहले मुस्कान ने सुला दिया था और फिर पति शिवा को वीडियो कॉल किया। पति गोदाम पर काम कर रहा था और उसने जैसे ही वीडियो कॉल रिसीव किया तो मुस्कान बिना कुछ बोले फांसी लगाने लगी। पति ने मुस्कान को फांसी लगाते देख तुरंत वीडियो कॉल काटा और मकान मालिक को फोन किया। मदद के लिए मकान मालिक ने एक परिचित को घर पहुंचा लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की।