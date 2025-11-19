भोपाल, इंदौर और ग्वालियर के कलेक्टरों को दिल्ली से पड़ी फटकार, मिली ‘चेतावनी’

वर्चुअल बैठक के दौरान चुनाव आयोग की डायरेक्टर शुभ्रा सक्सेना ने जैसे ही भोपाल, इंदौर और ग्वालियर जिले में एसआईआर के गणना पत्रक वितरण (calculation sheet distribution) और डिजिटलाइजेशन को लेकर बात की तो पाया कि इन तीनों जिलों में डिजिटलाइजेशन की प्रोग्रेस काफी धीमी है और 10 प्रतिशत से कम काम हुआ है। जिस पर शुभ्रा सक्सेना ने फटकार लगाते हुए कहा कि अगर अगली मीटिंग से पहले एसआईआर डिजिटलाइजेशन में सुधार नहीं हुआ तो कार्रवाई तय है। इस दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों की बैठक लेकर भी काम में तेजी लाने के लिए कहा है।