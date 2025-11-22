एक और छात्र ने की आत्महत्या: हॉस्टल की छत से कूद कर आंध्र प्रदेश की नर्सिंग की छात्रा ने दी जान

आंध्र प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इन दिनों एक के बाद एक कई छात्र आत्महत्या के मामले सामने आ रहे हैं। आज ही महाराष्ट्र के जालना शहर में एक 13 साल की स्कूली छात्रा के अपनी स्कूल की तीसरी मंजिल से कूद कर आत्महत्या करने की खबर सामने आई है। आरोही दीपक बिडलान नामक इस बच्ची के पिता ने स्कूल टीचर्स पर उनकी बेटी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल के 10वीं कक्षा के छात्र, शौर्य पाटिल के मैट्रो स्टेशन से कूद कर आत्महत्या करने का मामला सामने आया था। उसने मरने से पहले लेटर लिख कर अपने स्कूल के तीन टीचर्स और हेड मास्टर को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया था।