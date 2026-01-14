Army Day 2026: कौन हैं सूबेदार मेजर नरेंद्र सिंह, जिन्हें 2021 में मिला था शौर्य चक्र

21 जुलाई 2019 को LoC पर घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम करना उनके करियर का सबसे साहसी अध्याय रहा। उस समय नायब सूबेदार रहे नरेंद्र सिंह ने निगरानी दल का नेतृत्व करते हुए भारी हथियारों से लैस आतंकियों की घुसपैठ का पता लगाया। घोर अंधेरी रात में, बारूदी सुरंगों से भरे संकरे रास्ते और घने जंगल के बीच उन्होंने अपने दस्ते को रणनीतिक रूप से तैनात किया।