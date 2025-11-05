UPSC की तैयारी छोड़ उठाई कुदाल, आज हैं बिहार के सबसे अमीर किसान

सुधांशु कुमार के पिता चाहते थे कि उनका बेटा आईएएस अधिकारी बने। पिता ने बेटे को उच्च शिक्षा दिलाई और बेटे ने भी पिता का सपना पूरा करने का प्रयास किया। हालांकि, उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। दिल्ली के हंसराज कॉलेज से पढ़ाई करने वाले सुधांशु ने पहले ही प्रयास में यूपीएससी प्रीलिम्स पास कर ली, लेकिन मेन्स में रह गए। इसके बाद उन्होंने यूपीएससी की तैयारी छोड़ कर किसानी पर फोकस किया। उन्होंने एक डेयरी प्रोजेक्ट भी तैयार किया, ताकि गांव में ही रह कर कुछ कर सकें, मगर उनके पिता को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाड़ कर फेंक दी। इससे नाराज सुधांशु ने केरल के टाटा टी गार्डन में नौकरी के लिए आवेदन किया और उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलावा भी आ गया। करीब 8 दिनों तक चले इंटरव्यू के बाद उन्हें नौकरी तो मिल गई, लेकिन मन गांव में ही अटका रहा।