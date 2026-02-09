सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल SIR की डेडलाइन एक हफ्ते के लिए बढ़ाई, CJI बोले- हम प्रक्रिया में ‘कोई रुकावट’ पैदा नहीं करेंगे

कोर्ट ने राज्य में SIR प्रक्रिया के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर अपने अंतरिम आदेश में कहा- हम निर्देश देते हैं कि ERO (इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर) को जांच पूरी करने और फैसला लेने के लिए 14 फरवरी के बाद एक हफ्ते का और समय दिया जाए।