सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस सांसद की याचिका पर नाराज हुए चीफ जस्टिस, चेतावनी देकर कहा- ‘भारी कीमत चुकानी पड़ जाएगी’

जब पिटीशनर के वकील ने कहा कि मौजूदा याचिका में 2017 और 2021 के OM के साथ-साथ जनवरी 2026 में जारी एक नए OM को चुनौती दी गई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जानना चाहा कि उस फैसले के खिलाफ रिट पिटीशन कैसे रखी जा सकती है जिसे सुप्रीम कोर्ट पहले ही बरकरार रख चुका है।