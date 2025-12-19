‘हमें अपना मुंह खोलने के लिए मजबूर मत करो’ सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद पंजाब पुलिस के DIG को दी चेतावनी

डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब पुलिस के जेल में बंद DIG हरचरण सिंह भुल्लर को राहत देने से इनकार कर दिया है। भुल्लर ने उसके खिलाफ चल रही CBI जांच पर रोक लगाने और उसे अंतरिम जमानत दिए जाने को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी। CJI सूर्यकांत ने इस याचिका को खारिज करते हुए भुल्लर को इस मामले की सुनवाई को लेकर दबाव न डालने की चेतावनी भी दी। जज ने भुल्लर से कहा कि अगर कोर्ट ने इस मामले की गहराई से सुनवाई शुरू करते हुए कोर्ट ने कोई सख्त टिप्पणी की तो वह उसके पक्ष में नहीं होगी।
सुप्रीम कोर्ट से पहले ही पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट भी भुल्लर की याचिका को खारिज कर चुका है। हाईकोर्ट ने भुल्लर की मांग को अस्वीकार करते हुए जनवरी तक इस मामले की सुनवाई को टाल दिया था। जब भुल्लर के वकील विक्रम चौधरी ने सर्वोच्च न्यायालय में यह अपील की कि वो कम से कम हाईकोर्ट को भुल्लर की अंतरिम जमानत पर फैसला लेने के निर्देश दे तो CJI इस बात पर भड़क गए।
CJI ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, मिस्टर चौधरी, बेहतर होगा कि आप हमें अपना मुंह खोलने और कोई टिप्पणी करने के लिए मजबूर न करें। इसके बाद भुल्लर के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले को हाईकोर्ट में ले जाने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी। याचिका वापस लेने की अनुमति देने के साथ-साथ कोर्ट ने भुल्लर के वकील से कहा आप पहले से ही सही जगह हो और आपके पास बहुत सारे और बहुत काबिल वकीलों की एक बड़ी टीम है।
भुल्लर के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हाईकोर्ट का अंतरिम जमानत वाली याचिका पर सुनवाई किए बिना इस मामले की सुनवाई को एक महीने आगे बढ़ाने का फैसला गलत था। बता दें कि, 2009 बैच के IPS ऑफिसर और पंजाब के रोपड़ रेंज में DIG के पद पर तैनात हरचरण सिंह भुल्लर को 8 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में CBI ने गिरफ्तार किया था। जांच टीम ने भुल्लर को इस रिश्वत के पैसे के साथ रंगे हाथों पकड़ा था।
