‘हमें अपना मुंह खोलने के लिए मजबूर मत करो’ सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद पंजाब पुलिस के DIG को दी चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब पुलिस के जेल में बंद DIG हरचरण सिंह भुल्लर को राहत देने से इनकार कर दिया है। भुल्लर ने उसके खिलाफ चल रही CBI जांच पर रोक लगाने और उसे अंतरिम जमानत दिए जाने को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी। CJI सूर्यकांत ने इस याचिका को खारिज करते हुए भुल्लर को इस मामले की सुनवाई को लेकर दबाव न डालने की चेतावनी भी दी। जज ने भुल्लर से कहा कि अगर कोर्ट ने इस मामले की गहराई से सुनवाई शुरू करते हुए कोर्ट ने कोई सख्त टिप्पणी की तो वह उसके पक्ष में नहीं होगी।