हाईकोर्ट के जजों को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा- ‘हम स्कूल प्रिंसिपल की तरह बर्ताव नहीं करना चाहते’

जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि हर जज के पास खुद के परीक्षण का एक पैमाना होना चाहिए। उनके पास एक स्व-प्रंबधन प्रणाली होनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो कि उनके डेस्क पर फाइलों की ढ़ेर न लगे। पीठ ने कहा कि मान लीजिए कि कोई जज किसी आपराधिक अपील की सुनवाई कर रहा है, तो हम उससे एक दिन में 50 मामलों का फैसला करने की उम्मीद नहीं करते और एक दिन में एक आपराधिक अपील का फैसला करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन जमानत के मामले में, अगर कोई जज कहता है कि मैं एक दिन में सिर्फ एक जमानत मामले का फैसला करूंगा, तो उसे आत्मनिरीक्षण की जरूरत है।