16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

भगवान के शोषण जैसा… बांके बिहारी मंदिर में ‘स्पेशल पूजा’ पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी

बांके बिहारी मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पैसे देकर कराई जाने वाली ‘स्पेशल पूजा’ पर कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि इससे देवता के विश्राम समय में बाधा पड़ती है। अगली सुनवाई जनवरी में होगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Dec 16, 2025

Supreme-Court-2

सुप्रीम कोर्ट। पत्रिका फाइल फोटो

Supreme Court on Banke Bihari temple matters: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मंदिरों में पैसे देकर ‘स्पेशल पूजा’ कराने की परंपरा पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि इससे देवता के विश्राम समय में बाधा पड़ती है और यह उचित नहीं है। देश के चीफ जस्टिस (सीजेआइ) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर से जुड़ी एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

याचिका में मुख्य रूप से मंदिर के दर्शन समय में बदलाव और देहरी पूजा जैसी आवश्यक धार्मिक परंपराओं को रोके जाने को चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान सीजेआइ ने सामान्य टिप्पणी करते हुए कहा कि कि दोपहर 12 बजे मंदिर बंद होने के बाद भी भगवान को एक मिनट तक आराम नहीं मिलता।

उन्होंने टिप्पणी की कि इसी समय सबसे अधिक विशेष पूजाएं कराई जाती हैं, जिनमें केवल वे लोग शामिल होते हैं जो मोटी रकम अदा कर सकते हैं। पीठ ने इसे भगवान के 'शोषण' जैसा करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाई पावर्ड कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी को भी पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई जनवरी के पहले सप्ताह में होगी।

क्या है मंदिर कमेटी की आपत्ति

मामला श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर की मैनेजमेंट कमेटी की याचिका से जुड़ा है, जिसे उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट ऑर्डिनेंस, 2025 के तहत गठित किया गया था। याचिका में अगस्त में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई हाई पावर्ड कमिटी के कुछ फैसलों, विशेषकर दर्शन समय और मंदिर की परंपराओं में बदलाव पर आपत्ति जताई गई है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दिवान ने दलील दी कि दर्शन के समय मंदिर की सदियों पुरानी परंपरा और अनुष्ठानों का हिस्सा हैं। हालांकि, उन्होंने पीठ की इस बात से सहमति जताई कि देवता के विश्राम समय में किसी को भी विशेष दर्शन का अधिकार नहीं होना चाहिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

16 Dec 2025 02:59 am

Hindi News / National News / भगवान के शोषण जैसा… बांके बिहारी मंदिर में ‘स्पेशल पूजा’ पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.