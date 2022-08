सुप्रीम कोर्ट में आज अहम दिन, बिलकिस बानो, ईडी को मिली शक्ति समेत कई मामलों में होगी सुनवाई

देश की शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में आज का दिन काफी अहम है। दरअसल 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में कई महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई होना है। इनमें से ईडी की शक्ति से लेकर बिलकिस बानो मामला प्रमुख रूप से शामिल है।

सुप्रीम कोर्ट में आज का दिन काफी अहम है। गुरुवार 25 अगस्त को देश की सर्वोच्च अदालत में कई महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई होना है। इननमें 2002 गुजरात दंगों के समय का चर्चित केस बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में दोषियों को छोड़े जाने खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई करेगा। यही नहीं ईडी को मिली शक्तियों वाले मामले में भी गुरुवार को सुनवाई होना है। इसके साथ ही कुछ और भी अहम मुद्दे हैं जिन्हें लेकर सुप्रीम कोर्ट पर नजर रहेगी।

Supreme Court To Hear In Many Important Matters Including ED Power and Bilkis Bano Case