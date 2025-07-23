जस्टिस वर्मा की याचिका पर सनुवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, जल्द होगा विशेष बेंच का गठन

इस याचिका को आज ही सर्वोच्च न्यायालय में उठाया गया था और जल्द सुनवाई की मांग की गई थी। वकील कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतागी, राकेश द्विवेदी और सिद्धार्थ लूथरा ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस वर्मा की तरफ से मामले की वकालत की थी। सिब्बल ने सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने यह मामला पेश करते हुए कहा कि, इसमें कई संवैधानिक पहलू जुड़े है इसलिए हम आग्रह करते है कि इस याचिका पर सुनवाई के लिए जल्द बेंच गठित की जाए। सिब्बल के अनुरोध को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने यह विशेष बेंच के गठन के आदेश दिए है, जिसके बाद मामले की तारीख तय की जाएगी।