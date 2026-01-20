सिर्फ गाली देना SC-ST एक्ट में जुर्म नहीं, जातिगत अपमान का इरादा जरूरी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुसूचित जाति-जनजाति (एससी-एसटी) के व्यक्ति को केवल गाली देना एससी-एसटी कानून के तहत दंडनीय अपराध नहीं है जब तक कि इसका प्रयोग किसी व्यक्ति को खास तौर पर उसकी जाति के आधार पर अपमानित करने के इरादे से न किया गया हो। अपशब्द कहने वाले सवर्ण को पीड़ित पक्ष की जाति की जानकारी होने मात्र से एससी-एसटी कानून के तहत अपराध नहीं माना जा सकता।