20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

सिर्फ गाली देना SC-ST एक्ट में जुर्म नहीं, जातिगत अपमान का इरादा जरूरी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब तक गाली देने का उद्देश्य किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर अपमानित करना न हो, तब तक इसे SC-ST एक्ट के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को पीड़ित की जाति का पता होना मात्र कार्रवाई के लिए पर्याप्त नहीं है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jan 20, 2026

Supreme Court

Supreme Court फोटो-पत्रिका

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुसूचित जाति-जनजाति (एससी-एसटी) के व्यक्ति को केवल गाली देना एससी-एसटी कानून के तहत दंडनीय अपराध नहीं है जब तक कि इसका प्रयोग किसी व्यक्ति को खास तौर पर उसकी जाति के आधार पर अपमानित करने के इरादे से न किया गया हो। अपशब्द कहने वाले सवर्ण को पीड़ित पक्ष की जाति की जानकारी होने मात्र से एससी-एसटी कानून के तहत अपराध नहीं माना जा सकता।

जस्टिस जेबी परदीवाला और आलोक आराधे की बेंच ने एक अपील स्वीकारते हुए यह फैसला दिया और हाईकोर्ट के आदेश को उलट दिया। बेंच ने कहा कि निचली अदालत और हाईकोर्ट दोनों ने एससी/एसटी कानून के तहत कार्रवाई करने में गलती की, क्योंकि न तो एफआइआर और न ही आरोपपत्र में जाति आधारित अपमान का आरोप लगाया गया था।

दो कसौटी पर कसना जरूरी

बेंच ने कहा कि एससी-एसटी कानून के तहत कार्रवाई से पहले किसी मामले को दो कसौटी पर कसा जाना चाहिए। पहली कि परिवादी एससी-एसटी वर्ग का हो, दूसरी कि आरोपी सार्वजनिक स्थान पर जातिगत नाम से अपशब्द कहे। यह स्पष्ट होना चाहिए कि जानबूझकर अपशब्दों में जातिगत नाम का प्रयोग किया गया या जातिगत नाम को अपशब्द के रूप में इस्तेमाल किया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

20 Jan 2026 05:55 am

Published on:

20 Jan 2026 02:36 am

Hindi News / National News / सिर्फ गाली देना SC-ST एक्ट में जुर्म नहीं, जातिगत अपमान का इरादा जरूरी: सुप्रीम कोर्ट

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.