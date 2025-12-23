90 फीसदी अरावली खत्म होने का हो सकता है खतरा.. पर्यावरणविदों ने जताई चिंता

विपक्ष के आरोपों और लोगों की आशंकाओं को खारिज करते हुए यादव ने कहा कि अरावली के कुल 1.44 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में मात्र 0.19 प्रतिशत हिस्से में ही खनन हो सकता है। जहां तक अरावली पहाड़ियों को 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची भू-आकृतियों के रूप में परिभाषित करने का सवाल है। इसमें यह भी तथ्य है कि 500 मीटर के दायरे में पहाड़ियों को अरावली पर्वतमाला में बांटा गया है, इसलिए बीच की घाटियां, ढलानें और छोटी पहाड़ियां भी सुरक्षित रहेंगी।