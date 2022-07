सूरत फैमिली कोर्ट ने एक दिन में 303 मामलो का किया निपटारा, जज आरजी देवधारा ने कहा- यह एक दिन का रिकॉर्ड

गुजरात के सूरत में एक फैमिली कोर्ट ने एक दिन में तलाक, भरण-पोषण, बच्चों के संरक्षण आदि से संबंधित कुल 303 मामलों का निपटारा किया है। इस पर जज आरजी देवधारा ने कहा कि एक ही दिन में लगभग 30% मामलों का निपटारा हो गया है यह एक दिन का रिकॉर्ड है।

अक्सर आपने कोर्ट को लेकर ऐसी खबरे पढ़ी होंगी कि जिसमें कहा जाता है कि कोर्ट में करोड़ो केस पेंडिंग हैं, लेकिन गुजरात के सूरत में एक फैमिली कोर्ट से अलग तरह का मामला सामने आया है। फैमिली कोर्ट के जज आरजी देवधारा के अनुसार कोर्ट में एक दिन में तलाक, भरण-पोषण, बच्चों के संरक्षण सहित अन्य मामलों से जुड़े 303 केस को एक दिन में सुलझा लिया गया है। यह एक दिन में मामला सुलझाने का रिकार्ड है, जिसमें लगभग 30% मामलों का समाधान हो गया है, जिसमें कई अलग-अलग जोड़ो (कपल) को एक साथ रह कर अपने आप को दूसरा मौका देने का फैसला सुनाया गया है।

Surat Family Court disposed of 303 cases in one day, Judge RG Devdhara said – this is a one day record