फाइटर पायलट से राजनीति-खेल प्रशासक तक का सफर, कलमाडी कैसे बने ₹70,000 करोड़ के कॉमनवेल्थ घोटाले के आरोपी

Suresh Kalmadi Died: भारतीय राजनीति और खेल प्रशासन की मशहूर हस्ती रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाडी का लंबी बीमारी के बाद 81 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने साल 2010 में भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन करवाया था। UPA 2 की सरकार ने कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर जमकर प्रचार प्रसार किया। शुरुआत में कलमाडी इसे लेकर खूब चमके भी, लेकिन बाद में यह बड़ा काला दाग बनकर उनकी सियासी कमीज पर लगा। इस वजह से कांग्रेस और कलमाडी आगामी चुनाव में डूब गए।