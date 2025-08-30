Bomb Blast: केरल में बम विस्फोट, कई मकानें क्षतिग्रस्त; शव के उड़े चिथड़े

फोरेंसिक विशेषज्ञ और बम निरोधक दस्ता परिस्थितियों की जांच के साथ साक्ष्य जुटाने के लिए घटनास्थल पर मौजूद हैं। देसी बम विस्फोट ने एक बार फिर कन्नूर जिले में अवैध बम निर्माण के लगातार बढ़ते मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित किया है। इस क्षेत्र में ऐसी घटनाओं का एक बड़ा इतिहास है, जो अक्सर राजनीतिक संदर्भ में होता है।