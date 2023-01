कर्नाटक में पकड़ा गया संदिग्ध आतंकी निकला कांग्रेस नेता का बेटा, BJP का गंभीर आरोप

NIA raid in Karnataka: राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (NIA) ने बीते दिनों दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में छापेमारी कर संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इन गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों में से एक कांग्रेस नेता का बेटा निकला है। उसकी यह पहचान सार्वजनिक होते ही राज्य में सियासी तूफान मचा है।

Suspected Terrorist Caught by NIA in Karnataka is son of Congress Leader