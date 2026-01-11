बंगाल में नया बवाल शुरू, I-PAC दफ्तर में रेड के बाद बीजेपी के बड़े नेता के काफिले पर जोरदार हमला

West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले राजनीति तेज हो गई है। हाल ही में कोलकाता में I-PAC के ऑफिस में ईडी ने छापा मारा था। इसके बाद सीएम ममता बनर्जी ने इसके विरोध में रैली निकाली थी। वहीं अब एक और नया बवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि यह हमला शनिवार रात को मेदिनीपुर के चंद्रकोना में हुआ है।