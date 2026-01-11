बंगाल में नया बवाल शुरू, I-PAC दफ्तर में रेड के बाद बीजेपी के बड़े नेता के काफिले पर जोरदार हमला

सुवेंदु अधिकारी के काफिले पर हुआ हमला (Photo-IANS)
West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले राजनीति तेज हो गई है। हाल ही में कोलकाता में I-PAC के ऑफिस में ईडी ने छापा मारा था। इसके बाद सीएम ममता बनर्जी ने इसके विरोध में रैली निकाली थी। वहीं अब एक और नया बवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि यह हमला शनिवार रात को मेदिनीपुर के चंद्रकोना में हुआ है।
बीजेपी ने सुवेंदु अधिकारी पर हमला करने का टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि अधिकारी की गाड़ी पर लाठियों और डंडों से हमला किया गया। वहीं, सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि लंबे समय तक चले हंगामे के बाद भी पुलिस ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया।
वहीं इस घटना के बाद बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी चंद्रकोना पुलिस स्टेशन के अंदर धरने पर बैठ गए और एफआईआर की मांग की। साथ ही बीजेपी नेता ने कहा कि टीएमसी राज्य से भाजपा को खत्म करने की कोशिश कर रही है।
बीजेपी नेता अधिकारी ने कहा कि हम यहां न्याय के लिए आए हैं। चुनाव नजदीक हैं। ये लोग हारने वाले हैं। ये बीजेपी को खत्म करना चाहते हैं। टीएमसी युवा विंग के अध्यक्ष और टीएमसी मजदूर संघ के नेता वहां मौजूद थे। मैंने शामिल लोगों के नाम बता दिए हैं। मैं आग्रह करता हूं कि एफआईआर दर्ज की जाए और इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए।
वहीं केंद्रीय मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार ने सीएम ममता बनर्जी पर बीजेपी नेता पर हुए हमले को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो चुका है।
एक्स पर पोस्ट करते हुए मजूमदार ने लिखा- प्रदेश में लोकतंत्र का पूरी तरह से पतन अब बहस का मुद्दा नहीं रहा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नाकाम और तानाशाह शासन में हर दिन इसे खुलेआम दिखाया जा रहा है, जिसमें उनका पूरी तरह से पक्षपाती, अक्षम और रीढ़विहीन पुलिस प्रशासन उनका साथ दे रहा है।
