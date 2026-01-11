11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

बंगाल में नया बवाल शुरू, I-PAC दफ्तर में रेड के बाद बीजेपी के बड़े नेता के काफिले पर जोरदार हमला

West Bengal Election 2026: बीजेपी ने सुवेंदु अधिकारी पर हमला करने का टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि अधिकारी की गाड़ी पर लाठियों और डंडों से हमला किया गया।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Ashib Khan

Jan 11, 2026

West Bengal, TMC, BJP, Kolkata, Suvendu Adhikari,

सुवेंदु अधिकारी के काफिले पर हुआ हमला (Photo-IANS)

West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले राजनीति तेज हो गई है। हाल ही में कोलकाता में I-PAC के ऑफिस में ईडी ने छापा मारा था। इसके बाद सीएम ममता बनर्जी ने इसके विरोध में रैली निकाली थी। वहीं अब एक और नया बवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि यह हमला शनिवार रात को मेदिनीपुर के चंद्रकोना में हुआ है।

TMC कार्यकर्ता पर लगा आरोप

बीजेपी ने सुवेंदु अधिकारी पर हमला करने का टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि अधिकारी की गाड़ी पर लाठियों और डंडों से हमला किया गया। वहीं, सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि लंबे समय तक चले हंगामे के बाद भी पुलिस ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया।

धरने पर बैठे बीजेपी नेता

वहीं इस घटना के बाद बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी चंद्रकोना पुलिस स्टेशन के अंदर धरने पर बैठ गए और एफआईआर की मांग की। साथ ही बीजेपी नेता ने कहा कि टीएमसी राज्य से भाजपा को खत्म करने की कोशिश कर रही है।

बीजेपी नेता अधिकारी ने कहा कि हम यहां न्याय के लिए आए हैं। चुनाव नजदीक हैं। ये लोग हारने वाले हैं। ये बीजेपी को खत्म करना चाहते हैं। टीएमसी युवा विंग के अध्यक्ष और टीएमसी मजदूर संघ के नेता वहां मौजूद थे। मैंने शामिल लोगों के नाम बता दिए हैं। मैं आग्रह करता हूं कि एफआईआर दर्ज की जाए और इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए।

प्रदेश में लोकतंत्र खत्म हो गया – सुकांत

वहीं केंद्रीय मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार ने सीएम ममता बनर्जी पर बीजेपी नेता पर हुए हमले को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो चुका है। 

एक्स पर पोस्ट करते हुए मजूमदार ने लिखा- प्रदेश में लोकतंत्र का पूरी तरह से पतन अब बहस का मुद्दा नहीं रहा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नाकाम और तानाशाह शासन में हर दिन इसे खुलेआम दिखाया जा रहा है, जिसमें उनका पूरी तरह से पक्षपाती, अक्षम और रीढ़विहीन पुलिस प्रशासन उनका साथ दे रहा है।

ये भी पढ़ें

ममता बनर्जी ने अमित शाह को बताया ‘बदमाश गृह मंत्री’, पूछा क्या यही गृहमंत्री का काम है?
राष्ट्रीय
west bengal election, cm mamata baneree attack amit shah, ed raids i-pac,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

West Bengal Elections 2026

Published on:

11 Jan 2026 03:59 pm

Hindi News / National News / बंगाल में नया बवाल शुरू, I-PAC दफ्तर में रेड के बाद बीजेपी के बड़े नेता के काफिले पर जोरदार हमला

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.