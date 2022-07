Go Air: एक दिन में गो एयर के साथ तीसरी घटना, रनवे पर कुत्ता आने से टेक ऑफ नहीं कर सकी फ्लाइट

Go Air: आज गो एयर के लिए दिन अच्छा नही रहा। पहले इसकी दो उड़ानों के इंजन में खराबी के कारण उनके रूट डिवर्ट किये गए थे। अब रनवे पर कुत्ता आ जाने से इसकि फ्लाइट टेक ऑफ नही कर सकी है।

देश में एयरलाइन से जुड़ी सेवाओं में आए दिन कोई न कोई गड़बड़ी का मामला सामने आ रहे हैं। आज विमानन कंपनी Go Air के साथ तीसरी घटना हुई जब उसकी फ्लाइट मंगलवार को टेक-ऑफ नहीं कर पाई। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने इसकि जानकारी दी कि रनवे पर कुत्ता आ जाने से फ्लाइट टेकऑफ नहीं कर सकी। इससे पहले गो एयर की दो फ्लाइट को डिवर्ट किया गया था।

Take-off For GoAir Aircraft on Leh-Delhi Route Rejected After Dog Found on Runway