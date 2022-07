GoAir के दो विमानों में आई खराबी, बीच रास्ते में ही मचा हड़कंप, दिल्ली एयरपोर्ट लौटी फ्लाइट

हवाई यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। GoAir के एक नहीं बल्कि दो विमानों में बीच आसमान में कुछ ऐसा हुआ है कि हर तरफ हड़कंप मच गया। इस बीच पायलट ने बड़ा कदम उठाते हुए विमान को दिल्ली एयरपोर्ट पर ही उतारा। तब जाकर यात्रियों ने राहत की सांस ली।

आप भी हवाई सफर करते हैं तो आपके लिए ये खबर बहुत महत्वपूर्ण हैं। दरअसल बीते कई दिनों से अलग-अलग एयरलाइंस के विमानों में खराबी की खबर ने हर किसी की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच एक और एयरलाइंस के दो विमानों में तकनीकी खराबी की खबर से हड़कंप मच गया है। GoAir के एक विमान मुंबई से लेह के लिए निकला लेकिन, विमान में तकनीकी खराबी की वजह से इस अचानक बीच में ही दिल्ली एयरपोर्ट पर उतारना पड़ा। इसी तरह एयरलाइंस का एक और विमान जिसे दिल्ली से श्रीनगर के लिए उड़ान भरी थी उसे भी दोबारा दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ा।

