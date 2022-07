IndiGo Delhi-Vadodara Flight: दिल्ली से वडोदरा जा रही इंडिगो विमान को अचानक पायलट ने इस शहर में उतारा,जानिए क्या है मामला

अगर आप विमान से यात्रा करते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली से वडोदरा जा रही इंडिगो की फ्लाइट को अचानक पायलट ने किसी दूसरे ही शहर में लैंड करवा दिया। जब यात्रियों को पता चला तो हड़कंप मच गया। इस बात की जानकारी खुद डीजीसीए ने दी है।

Published: July 15, 2022 11:27:33 am

हवाई यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली से वडोदरा जाने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट को पायलट ने अचानक किसी दूसरे ही शहर में उतार दिया। यात्रियों को जैसे ही पता चला हड़कंप मच गया। हर किसी को चिंता सताने लगी। दरअसल इंडिगो के विमान के इंजन में खराबी के बाद एहतियात के तौर पर सुरक्षित रूप से उसे जयपुर के एयरपोर्ट पर उतारा गया था। ये घटना गुरुवार देर रात की है। इसको लेकर नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने पुष्टि करते हुए इसकी जांच के आदेश भी दिए हैं।

