‘नॉर्थ इंडियन यहां सिर्फ पानी-पूरी बेचने आते है’…तमिलनाडु मंत्री ने प्रवासियों को लेकर दिया विवादित बयान

एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान पनीरसेल्वम ने कहा कि उत्तर भारत से आने वाले वे लोग, जिन्होंने केवल हिंदी सीखी है, उन्हें राज्य में सीमित रोजगार मिलता है और वे अक्सर कम वेतन वाले काम करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग टेबल साफ करने, निर्माण मजदूरी करने या पानीपुरी बेचने जैसे काम करते हैं। इसके उलट उन्होंने दावा किया कि तमिलनाडु के छात्र तमिल और अंग्रेजी सीखकर विदेशों में बेहतर अवसर पा रहे हैं और अमेरिका व लंदन जैसे देशों में करोडों कमा रहे हैं। इस मामले पर तमिलनाडू बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर पनीरसेल्वम के इस बयान की आलोचना की है।