5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘नॉर्थ इंडियन यहां सिर्फ पानी-पूरी बेचने आते है’…तमिलनाडु मंत्री ने प्रवासियों को लेकर दिया विवादित बयान

तमिलनाडु कृषि मंत्री एमआरके पनीरसेल्वम ने प्रवासी मजदूरों को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग टेबल साफ करने, निर्माण मजदूरी करने या पानीपुरी बेचने जैसे काम करते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Feb 05, 2026

MRK Panneerselvam

एमआरके पनीरसेल्वम (फोटो- MRK.Panneerselvam एक्स पोस्ट)

तमिलनाडु लंबे समय से अपनी दो-भाषा नीति को लेकर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में रहा है। राज्य सरकार केंद्र की तीन-भाषा नीति और कथित हिंदी थोपने के विरोध में मुखर रही है। इसी पृष्ठभूमि में कृषि मंत्री एमआरके पनीरसेल्वम के एक बयान ने नया विवाद खडा कर दिया है, जिससे चुनाव से पहले भाषा और प्रवासी मजदूरों को लेकर राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। पनीरसेल्वम ने कहा कि उत्तर भारत से आने वाले लोग यहां सिर्फ पानी-पूरी बेचकर अपना गुजारा करते है।

टेबल साफ करते है नॉर्थ इंडियन

एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान पनीरसेल्वम ने कहा कि उत्तर भारत से आने वाले वे लोग, जिन्होंने केवल हिंदी सीखी है, उन्हें राज्य में सीमित रोजगार मिलता है और वे अक्सर कम वेतन वाले काम करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग टेबल साफ करने, निर्माण मजदूरी करने या पानीपुरी बेचने जैसे काम करते हैं। इसके उलट उन्होंने दावा किया कि तमिलनाडु के छात्र तमिल और अंग्रेजी सीखकर विदेशों में बेहतर अवसर पा रहे हैं और अमेरिका व लंदन जैसे देशों में करोडों कमा रहे हैं। इस मामले पर तमिलनाडू बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर पनीरसेल्वम के इस बयान की आलोचना की है।

डीएमके का डैमेज कंट्रोल

बयान पर तीखी प्रतिक्रिया के बाद सत्तारूढ द्रविड मुनेत्र कषगम (DMK) ने सफाई देने की कोशिश की। पार्टी प्रवक्ता डॉ सैयद हफीजुल्लाह ने कहा कि हर कानूनी काम में सम्मान है और पार्टी न तो हिंदी बोलने वालों के खिलाफ है और न ही उनके काम के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मंत्री का आशय केवल दो-भाषा नीति और अंग्रेजी शिक्षा के फायदों को बताना था। डीएमके सांसद टीआर बालू ने भी कहा कि मंत्री के बयान को तोड-मरोड़ कर पेश किया गया और उत्तर भारतीयों का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था।

विपक्ष और अन्य दलों की प्रतिक्रिया

इस विवाद पर कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा कि तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था प्रवासी मजदूरों पर काफी हद तक निर्भर है और ऐसे बयान गैरजिम्मेदाराना हैं। समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने इसे उत्तर भारतीयों का अपमान बताया, जबकि जनता दल यूनाइटेड (JD(U)) सांसद संजय झा ने कहा कि उत्तर भारत के श्रमिकों ने देशभर में आर्थिक विकास में योगदान दिया है। यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तीन-भाषा नीति को लेकर बहस फिर तेज हो रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

05 Feb 2026 01:12 pm

Hindi News / National News / ‘नॉर्थ इंडियन यहां सिर्फ पानी-पूरी बेचने आते है’…तमिलनाडु मंत्री ने प्रवासियों को लेकर दिया विवादित बयान

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.