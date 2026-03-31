करोड़ों की संपत्ति, लग्जरी कार कलेक्शन, जानें TVK लीडर विजय के पास कितनी है प्रॉपर्टी

विजय के पास कुल 198.62 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां हैं, जिनमें चेन्नई में स्थित कई आवासीय और व्यावसायिक प्रॉपर्टी तथा कोडाइकनाल में कृषि भूमि शामिल है। उनकी चल संपत्तियों का कुल मूल्य 404.58 करोड़ रुपये आंका गया है, जिसमें बैंक खातों में 213 करोड़ रुपये से अधिक की जमा राशि, नकद रूप में 2 लाख रुपये, लग्जरी कारों का कलेक्शन (BMW 530, Lexus, Toyota Vellfire और BMW i7) तथा 883 ग्राम सोना और चांदी के आभूषण (जिनकी कीमत लगभग 15 लाख रुपये है) शामिल हैं।