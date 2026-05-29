Twisha Sharma Case: शरीर पर चोट के निशान, गायब वीडियो और गर्भपात का दबाव… CBI की रडार पर आए सास-पति के ये 3 बड़े राज

Twisha Sharma Case Update: ट्विशा डेथ मिस्ट्री मामले में CBI ने गुरुवार शाम को आरोपी सास रिटायर्ड जज गिरिबालासिंह को गिरफ्तार कर लिया। गिरिबाला की गिरफ्तारी के साथ ही सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। सीबीआई की टीम सुबह 10.30 बजे पति समर्थ को लेकर उसके घर पहुंची थी, जहां ट्विशा की सास, पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह सहित उनके चचेरे भाई स्वराज और अन्य लोगों से करीब सात घंटे तक पूछताछ की गई। इसके बाद शाम 5.15 बजे गिरिबाला को गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई टीम उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच मैनिट में बनाए गए कैंप ऑफिस लेकर गई, जहां उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया। सीबीआइ ने जिला न्यायाधीश को गिरफ्तारी की सूचना भी दी।