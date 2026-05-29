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Twisha Sharma Case: शरीर पर चोट के निशान, गायब वीडियो और गर्भपात का दबाव… CBI की रडार पर आए सास-पति के ये 3 बड़े राज

Twisha Sharma Case Update: मॉडल ट्विशा शर्मा डेथ केस में CBI ने जांच तेज करते हुए रिटायर्ड जज सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसी शरीर पर चोट के निशान, सोशल मीडिया पर साझा किए गए कथित गायब वीडियो क्लिप और गर्भपात के दबाव जैसे गंभीर आरोपों की पड़ताल कर रही है।

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भारत

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Rahul Yadav

May 29, 2026

Twisha Sharma Case Update

Twisha Sharma Case Update (AI Image)

Twisha Sharma Case Update: ट्विशा डेथ मिस्ट्री मामले में CBI ने गुरुवार शाम को आरोपी सास रिटायर्ड जज गिरिबालासिंह को गिरफ्तार कर लिया। गिरिबाला की गिरफ्तारी के साथ ही सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। सीबीआई की टीम सुबह 10.30 बजे पति समर्थ को लेकर उसके घर पहुंची थी, जहां ट्विशा की सास, पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह सहित उनके चचेरे भाई स्वराज और अन्य लोगों से करीब सात घंटे तक पूछताछ की गई। इसके बाद शाम 5.15 बजे गिरिबाला को गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई टीम उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच मैनिट में बनाए गए कैंप ऑफिस लेकर गई, जहां उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया। सीबीआइ ने जिला न्यायाधीश को गिरफ्तारी की सूचना भी दी।

आज कोर्ट में पेश कर रिमांड बढ़ाने की तैयारी

सीबीआई की टीम शुक्रवार को गिरिबाला सिंह और समर्थ दोनों को स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश करेगी। इस दौरान रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की जाएगी। इससे पहले एसआइटी द्वारा समर्थ सिंह को एक सप्ताह की रिमांड पर लिया गया था, लेकिन बाद में जांच सीबीआइ को सौंपे जाने के बाद अंतिम दो दिन की रिमांड सीबीआइ के पास रही। केस की जांच सीबीआइ की पांच सदस्यीय टीम कर रही है।

अग्रिम जमानत याचिका खारिज

गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने बुधवार को खारिज कर दिया था। इससे पहले 10वें अतिरिक्त सत्र न्यायालय, भोपाल ने उन्हें अग्रिम जमानत दी थी, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।

सास और पति की भूमिका पर तीन प्रमुख सवाल

  • ट्विशा के शव पर चोट के निशान थे, लेकिन इस पर पति और सास की चुप्पी सवालों के घेरे में है।
  • ट्विशा की मौत के बाद गिरिबाला द्वारा दो अलग-अलग वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर साझा की गईं, जिनमें बीच का हिस्सा गायब बताया जा रहा है।
  • ट्विशा की प्रेग्नेंसी को किसी अन्य व्यक्ति का बच्चा बताकर गर्भपात के लिए मजबूर करने के आरोप भी जांच के दायरे में हैं।

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Published on:

29 May 2026 04:21 am

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