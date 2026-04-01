तमिलनाडु चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग का बड़ा एक्शन, एंटी-करप्शन DGP को हटाया

निर्वाचन आयोग ने DMK की शिकायत पर तमिलनाडु में संदीप मित्तल को एंटी-करप्शन DGP पद से हटा दिया है। DMK ने एंटी-करप्शन DGP पर पक्षपात और कदाचार के आरोप लगाए थे। चुनाव आयोग ने यह कदम आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासनिक निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उठाया है। DMK नेता डी. आर. बालू ने संदीप मित्तल की शिकायत चुनाव आयोग में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी। बता दें कि 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई थी। निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग कई अफसरों के तबादले कर चुका है।