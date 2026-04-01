11 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

तमिलनाडु चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग का बड़ा एक्शन, एंटी-करप्शन DGP को हटाया

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव (Tamil Nadu Assembly Elections) से पहले निर्वाचन आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। निर्वाचन आयोग ने एंटी-करप्शन DGP को पद से हटा दिया है।

2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

Vinay Shakya

Apr 11, 2026

Election Commission

चुनाव आयोग सांकेतिक इमेज

Tamil Nadu Assembly Elections 2026: तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। निर्वाचन आयोग ने तमिलनाडु में संदीप मित्तल को एंटी-करप्शन DGP पद से हटा दिया है। निर्वाचन आयोग ने यह कार्रवाई DMK की शिकायत के बाद की है।

DMK ने संदीप मित्तल पर लगाए थे गंभीर आरोप

निर्वाचन आयोग ने DMK की शिकायत पर तमिलनाडु में संदीप मित्तल को एंटी-करप्शन DGP पद से हटा दिया है। DMK ने एंटी-करप्शन DGP पर पक्षपात और कदाचार के आरोप लगाए थे। चुनाव आयोग ने यह कदम आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासनिक निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उठाया है। DMK नेता डी. आर. बालू ने संदीप मित्तल की शिकायत चुनाव आयोग में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी। बता दें कि 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई थी। निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग कई अफसरों के तबादले कर चुका है।

संदीप मित्तल पर क्या हैं आरोप?

DMK नेता डी. आर. बालू ने आरोप लगाया था कि एंटी-करप्शन DGP संदीप मित्तल का राजनीतिक झुकाव बीजेपी और RSS की ओर हैं। DMK ने संदीप मित्तल के पुराने सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर यह आरोप लगाए थे। शिकायत में यह भी कहा गया कि इस्लाम और वामपंथी विचारधाराओं पर मित्तल की टिप्पणियां उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाती हैं।

मित्तल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगे थे। इन आरोपों के बाद मित्तल को हटाने की मांग तेज हो गई। इसके बाद चुनाव आयोग ने संदपी मित्तल को एंटी-करप्शन DGP के पद से हटा दिया है। इस कदम को तमिलनाडु में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में आयोग का महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है।

संदीप मित्तल से पहले भी कई अफसरों का ट्रांसफर

संदीप मित्तल को एंटी-करप्शन DGP पद से हटाने से पहले भी चुनाव आयोग ने कई अफसरों का तबादला किया है। इसके पहले आयोग ने मुख्य सचिव मुरुगानंदम, एंटी-करप्शन DGP डेविडसन देवासिरवाथम और चेन्नई पुलिस आयुक्त सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले का आदेश दिया था। इसके बाद IAS अधिकारी साई कुमार को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, जबकि संदीप मित्तल को एंटी-करप्शन विंग का प्रमुख बनाया गया था।

इसके अलावा भी निर्वाचन आयोग ने राज्य प्रशासन में कई बड़े बदलाव किए थे। आयोग ने पर्यटन एवं धर्मार्थ बंदोबस्त विभाग के सचिव रहे मणिवासन को नया गृह सचिव नियुक्त किया, जिन्होंने धीरज कुमार की जगह ली। यह बदलाव भी प्रशासनिक संतुलन और निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से किए गए।

ये भी पढ़ें

प्रकाश से चंद मिनट में वायरलैस चार्ज होगी क्वांटम बैटरी, प्लग और तार की झंझट खत्म
विदेश
वैज्ञानिकों ने प्रोटोटाइप क्वांटम बैटरी तैयार की (सांकेतित AI इमेज)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

political

political news

politics

Published on:

11 Apr 2026 11:23 pm

Hindi News / National News / तमिलनाडु चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग का बड़ा एक्शन, एंटी-करप्शन DGP को हटाया

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

नेशनल हाईवे पर ‘कैश’ खत्म! अब सिर्फ FASTag और UPI से ही कटेगा टोल, सफर पर निकलने से पहले जान लें नया नियम

FASTag UPI Toll Collection
राष्ट्रीय

संसद में कड़वाहट के बीच ‘मधुर’ मुलाकात! पीएम मोदी-राहुल गांधी की 5 मिनट की गुफ्तगू, जाना सोनिया गांधी का हाल

PM Modi and Rahul Gandhi Meeting
राष्ट्रीय

TN Polls: क्या एमके स्टालिन होंगे अयोग्य घोषित? AIADMK ने EC से की इंदिरा गांधी केस जैसी कार्रवाई की मांग

AIADMK MP IS Inbadurai
राष्ट्रीय

मोदी सरकार का बड़ा झटका! डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़कर ₹24 प्रति लीटर, इंफ्रा सेस ₹36

Diesel Tax
राष्ट्रीय

छात्रों और गरीबों की मौज! केंद्र सरकार ने बेचे 12 लाख से ज्यादा छोटे गैस सिलेंडर, जानें आपको कैसे मिलेगा फायदा

PNG Facility Rajasthan government Big decision Now commercial gas will not be used in hotels and dhabas
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.