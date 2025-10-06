Patrika LogoSwitch to English

Diwali Bonus: इन कर्मचारियों को मिलेगा 20% का बंपर बोनस, सीएम स्टालिन का बड़ा ऐलान

Diwali Bonus: मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने तमिलनाडु विद्युत बोर्ड और राज्य परिवहन निगमों सहित राज्य संचालित निगमों और बोर्डों के कर्मचारियों के लिए 20 प्रतिशत बोनस और अनुग्रह राशि के भुगतान का आदेश दिया है।

चेन्नई

Shaitan Prajapat

Oct 06, 2025

कर्मचारियों को बोनस का तोहफा (प्रतीकात्मक फोटो)

Diwali Bonus: हर कर्मचारी को दिवाली बोनस का इंतजार रहता है। इस त्योहार पर सभी घर में ज्यादा खर्चा होता है। ऐसें में दिवाली बोनस से थोड़ी भरपाई हो जाती है। ऐसी बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कर्मचारियों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सीएम स्टालिन ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए तमिलनाडु विद्युत बोर्ड और राज्य परिवहन निगमों सहित राज्य द्वारा संचालित निगमों और बोर्डों के कर्मचारियों को 20 प्रतिशत बोनस और अनुग्रह राशि देने का आदेश दिया है। माना जा रहा है कि इस फैसले से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा।

सीएम स्टालिन ने जारी किया बयान

मुख्यमंत्री स्टालिन ने एक बयान जारी कर कहा है कि यह कदम राज्य सरकार की अपने कर्मचारियों का समर्थन करने और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में बेहतर प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। यह आदेश 'सी' और 'डी' श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत कर्मचारियों पर लागू होता है, जो इन संगठनों के संचालन की रीढ़ हैं।

इन कर्मचारियों को मिलेगा 20 प्रतिशत बोनस

नई योजना के तहत, 'सी' और 'डी' श्रेणी के लाभ कमाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के कर्मचारियों को उनके वार्षिक वेतन का 8.33 प्रतिशत वैधानिक बोनस के रूप में और अतिरिक्त 11.67 प्रतिशत अनुग्रह राशि के रूप में मिलेगा, जो कुल मिलाकर 20 प्रतिशत होगा। तमिलनाडु उत्पादन एवं वितरण निगम (टीएएनजीईडीसीओ), राज्य परिवहन निगमों, तमिलनाडु उपभोक्ता वस्तु व्यापार निगम (टीएनसीजीटीसी) और तमिलनाडु दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ (आविन) में कार्यरत कर्मचारियों को भी पूरा 20 प्रतिशत मिलेगा, बशर्ते वे इसके लिए पात्र हों।

दिवाली से पहले कर्मचारियों की बल्ले बल्ले

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए, जो आवंटनीय अधिशेष उत्पन्न नहीं करते हैं, राज्य अभी भी राहत प्रदान करेगा - उन्हें न्यूनतम 8.33 प्रतिशत बोनस, साथ ही 1.67 प्रतिशत अनुग्रह राशि, कुल मिलाकर 10 प्रतिशत मिलेगा। तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड और चेन्नई मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड (CMWSSB) के कर्मचारियों को भी 8.33 प्रतिशत बोनस और 1.67 प्रतिशत अनुग्रह राशि मिलेगी।

Hindi News / National News / Diwali Bonus: इन कर्मचारियों को मिलेगा 20% का बंपर बोनस, सीएम स्टालिन का बड़ा ऐलान

