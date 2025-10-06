Diwali Bonus: इन कर्मचारियों को मिलेगा 20% का बंपर बोनस, सीएम स्टालिन का बड़ा ऐलान

Diwali Bonus: हर कर्मचारी को दिवाली बोनस का इंतजार रहता है। इस त्योहार पर सभी घर में ज्यादा खर्चा होता है। ऐसें में दिवाली बोनस से थोड़ी भरपाई हो जाती है। ऐसी बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कर्मचारियों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सीएम स्टालिन ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए तमिलनाडु विद्युत बोर्ड और राज्य परिवहन निगमों सहित राज्य द्वारा संचालित निगमों और बोर्डों के कर्मचारियों को 20 प्रतिशत बोनस और अनुग्रह राशि देने का आदेश दिया है। माना जा रहा है कि इस फैसले से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा।