इश्योरेंस के 3 करोड़ के लिए बेटों ने पिता को सर्प से डसवाया, पुलिस ने ऐसे किया मामले का पर्दाफाश

तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले के पोट्टथुरपेट्टै गांव में इंश्योरेंस के पैसों के लिए दो बेटों ने अपने पिता की मौत की साजिश रची। उनकी तरफ से अपनाया गया तरीका बेहद खतरनाक था।

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Dec 21, 2025

Crime News

बेटों ने की पिता की हत्या (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Snake Bite Case: तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले के पोट्टथुरपेट्टै गांव में सर्पदंश से मौत का मामला पुलिस पड़ताल में षड्यंत्र एवं हत्या के रूप में निकला। पुलिस के अनुसार दो पुत्रों ने पिता की हत्या कर बीमा धन के लिए षड्यंत्र रचा। पुलिस ने हत्या के आरोप दो बेटों और चार अन्य को गिरफ्तार कर लिया है।

सरकारी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पोडतुरपेट के प्रयोगशाला सहायक इ.पी. गणेशन (56 वर्ष) का शव घर में मिला। प्रथम दृष्टया मृत्यु सर्पदंश से प्रतीत हुई। पुत्र मोहनराज (26 वर्ष) की शिकायत पर पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का प्रकरण दर्ज किया। बाद में बीमा कंपनी की ओर से प्रस्तुत संदेहास्पद विवरण ने प्रकरण को नया मोड़ दिया। जांच में सामने आया कि परिवार ने अनेक ऋण ले रखे थे एवं तीन करोड़ रुपए मूल्य की बीमा योजनाएं ली थीं जो आय से कई अधिक थीं।

पुलिस के अनुसार पुत्र मोहनराज एवं हरिहरन (27 वर्ष) ने पिता की हत्या कर बीमा धन प्राप्त करने का षड्यंत्र रचा। उन्होंने बालाजी (28), प्रशांत (35), दिनाकरण (43) एवं नवीनकुमार (27) की सहायता ली। एक बार पहले विषधर कोबरा से प्रयास विफल रहा।

बाद में 22 अक्टूबर की प्रातः एक अन्य सर्प ‘भारतीय करैत’ को घर लाकर गणेशन की गर्दन पर डसवाया। बाद में सर्प को वहीं मार दिया गया और पीड़ित को चिकित्सालय ले जाने में विलम्ब किया। पुलिस ने दूरभाष एवं वित्तीय लेन-देन की जांच कर षड्यंत्र की पुष्टि की।

Hindi News / National News / इश्योरेंस के 3 करोड़ के लिए बेटों ने पिता को सर्प से डसवाया, पुलिस ने ऐसे किया मामले का पर्दाफाश

