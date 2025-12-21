इश्योरेंस के 3 करोड़ के लिए बेटों ने पिता को सर्प से डसवाया, पुलिस ने ऐसे किया मामले का पर्दाफाश

सरकारी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पोडतुरपेट के प्रयोगशाला सहायक इ.पी. गणेशन (56 वर्ष) का शव घर में मिला। प्रथम दृष्टया मृत्यु सर्पदंश से प्रतीत हुई। पुत्र मोहनराज (26 वर्ष) की शिकायत पर पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का प्रकरण दर्ज किया। बाद में बीमा कंपनी की ओर से प्रस्तुत संदेहास्पद विवरण ने प्रकरण को नया मोड़ दिया। जांच में सामने आया कि परिवार ने अनेक ऋण ले रखे थे एवं तीन करोड़ रुपए मूल्य की बीमा योजनाएं ली थीं जो आय से कई अधिक थीं।